Champions League: ¿Cuándo se revela el calendario de la fase liga?

Este sábado 29 de agosto saldrá el calendario oficial por parte de la UEFA que revelará los partidos de la Champions League en su fase liga donde tendremos participación de panameños.

El calendario podría salir desde las 6 am hora panameña en adelante por la hora de diferencia con Europa, por el momento solo se conoce que la Champions inicia el 8 de septiembre y recordemos que en la primera ronda se jugará un jueves.

¿Cuándo sale el calendario de Champions League?

La segunda jornada será después de la fecha FIFA el 13 y 14 de octubre, la siguiente semana 20 y 21 de octubre se jugará la fecha 3.

En los días patrios, 3 y 4 de noviembre tendremos la fecha 4 y del 24 al 25 de noviembre la fecha 5.

La jornada 6 se jugará del 8-9 de diciembre y se hará una pausa de fiestas de fin de año y regresa la fecha 7 del 19-20 de enero, para finalizar con la fecha 8 se jugará el 27 de enero con partidos simultáneos.