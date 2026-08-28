Álvaro Morata deja el Como para jugar en segunda división de España FOTO / LEGANÉS

El Leganés, club de LaLiga Hypermotion, ha anunciado esta tarde la incorporación del delantero internacional Álvaro Morata en calidad de cedido por el Como italiano, en el que militó la pasada temporada.

Morata, de 33 años, vuelve al fútbol español después de su periplo por el Milán, el Galatasaray turco y el propio Como. Con anterioridad, tras su paso por la cantera del Atlético de Madrid y el Getafe, pasó a la del Real Madrid, con el que se estrenó en la elite, y tras una cesión en el Juventus y vuelta al club blanco, militó en el Chelsea, el Atlético de Madrid y el Juventus.

El jugador se une así al equipo de Rubén Albés en calidad de cedido para la presente temporada, con una opción de compra al término de la misma, según informaron tanto el club madrileño como el italiano.

"Con más de seiscientos partidos y más de doscientos goles como profesional, llega al Ontime Butarque uno de los mejores delanteros españoles de las últimas décadas", dijo el Leganés al inicio del comunicado.

Gran carrera de Álvaro Morata

Álvaro Morata acumula veinte títulos en su palmarés, entre los que destacan una Eurocopa como capitán en 2024 y la Liga de Naciones en 2023 con la selección española, dos Ligas de Campeones (2013/14-2016/17), dos ligas españolas (2011/12-2016/17), dos Copas del Rey (2010/11-2013/14) y un Mundial de Clubes (2017), con el Real Madrid.

Morata debutó como futbolista profesional en 2010 con el Real Madrid y pasó a formar parte de la primera plantilla en 2013. Al final de esa temporada firmó por la Juventus Turín, donde consiguió dos 'Scudettos' consecutivos (2014/15-2015/16).

En 2016 regresó al Real Madrid e inició una nueva etapa en el Chelsea (2017-2019) durante una temporada y media. Regresó de nuevo a la Liga española, esta vez en el Atlético de Madrid (2018-2020), salió cedido de nuevo a la Juventus Turín y en 2022 regresó al club rojiblanco; posteriormente pasó por las filas del Milan, el Galatasaray turco y finalmente el Como.

El club italiano que dirige Cesc Fàbregas confirmó este viernes la salida del jugador, en un breve comunicado.

"Como 1907 comunica la cesión a título temporáneo, hasta el término de la temporada, con opción, del atacante Álvaro Morata al Leganés", señaló.

Cerró así la salida del jugador español, que llegó al conjunto lombardo en agosto de 2025 procedente del Milan y que firmó una temporada sin protagonismo y sin goles en su liga.

El atacante madrileño se incorporó de inmediato a los entrenamientos a las órdenes de Rubén Albés, lucirá el dorsal '21' y su presentación se llevará a cabo este viernes a las 21:00 horas en el Estadio Ontime Butarque.

FUENTE: EFE