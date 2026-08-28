Clasificatorio FIBA World Cup 2027: Panamá cae por 20 puntos ante Canadá

En el arranque de la Ventana 4 de la segunda ronda del Clasificatorio FIBA World Cup 2027 , el quinteto de Canadá superó por pizarra de 86 a 66 a la Selección de Baloncesto de Panamá, en la noche de ayer jueves 27 de agosto en la Arena Roberto Durán.

Los más destacados por Canadá fueron el armador Trae Bell-Haynes con doble-doble, encestó 18 puntos, atrapó tres rebotes, dos fueron defensivos, fue el segundo mejor en asistencias con once; tres faltas personales, una perdida y un bloqueo; Kyle Wiltjer con 16 tantos, cinco rebotes defensivos; una pérdida, un robo, un tapón y Marcus Carr también finalizó con doble-doble, anotó 15 unidades, tomó cuatro rebotes, todos fueron defensivos; fue el líder con doce asistencias; una falta personal y tres pérdidas de pelota.

El tirador Luis Rodríguez Jr. fue el mejor a la ofensiva por Panamá con 17 tantos, atrapó seis rebotes, cuatro fueron defensivos; una asistencia, tres faltas personales, cinco robos de balón y un bloqueo; seguido del centro y capitán Eric Romero con 16 tantos, fue el mejor debajo de los tableros con ocho rebotes, todos defensivos; dos faltas, siete pérdidas, dos robos, cuatro tapones y Ricardo Lindo Jr. finalizó con 15 unidades, cinco rebotes defensivos, una asistencia, una falta, dos pérdidas y tres bloqueos.

Posiciones al iniciar la Ventana 4 de la segunda ronda del Grupo F del Clasificatorio FIBA World Cup 2027

Canadá 7-0

Argentina 6-1

Uruguay 5-2

Bahamas 3-4

Puerto Rico 2-5

Panamá 2-5

La asistencia oficial de fanáticos en la noche de ayer en la Arena Roberto Durán fue de 3,890.

El quinteto nacional viajará mañana sábado 29 de agosto para enfrentar de visita a Bahamas en el cierre de la Ventana 4 de la segunda ronda, a las 7:10 p.m. (Hora de Panamá) el lunes 31 de agosto en el gimnasio Sir Kendal Isaacs en Nassau. El encuentro será transmitido en directo por ÚNICOS.

FUENTE: FEPABA