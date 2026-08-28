Kenan Yildiz sufre una lesión en el pie y será baja por varios meses con la Juventus

La Juventus perderá durante los próximos meses a uno de sus futbolistas más importantes, el turco Kenan Yildiz, que deberá someterse a una operación en el pie izquierdo tras sufrir una lesión en el quinto metatarso y que podría permanecer alejado de los terrenos de juego alrededor de tres meses.

"Ha tenido este infortunio en el metatarso, tendrá que operarse y volverá dentro de unos meses", explicó el exjugador Giorgio Chiellini, director de Asuntos de los Clubes del Juventus, a Sky Sport tras el sorteo de la Liga Europa.

El dirigente juventino quiso, no obstante, transmitir un mensaje de tranquilidad respecto al futuro del futbolista, y clarificó que "por suerte es una lesión que le mantendrá alejado de los terrenos de juego, pero no comprometerá su carrera".

Kenan Yildiz es baja con la Juventus

El Juventus, dirigida por Luciano Spalletti, pierde así a su número 10 en un momento especialmente delicado del inicio de curso.

Yildiz es una de las principales referencias ofensivas del conjunto turinés y su ausencia obligará al técnico a buscar alternativas dentro de la plantilla, con jugadores como el alemán nacionalizado bosnio Kerim Alajbegovi o el franco-marfileño Jérémie Boga.

Las primeras estimaciones apuntan a una baja de entre dos meses y medio y tres meses, aunque el plazo definitivo dependerá de la intervención quirúrgica, de la evolución posterior y del proceso de rehabilitación.