Europa League: Michael Amir Murillo se reencuentra con el Olympique Marsella

El Besiktas de Michael Amir Murillo conoció a sus rivales para la próxima UEFA Europa League tras superar las tres eliminatorias que disputó.

El conjunto turco completó su clasificación este jueves 27 de agosto, pese a caer 1-0 ante el Kauno Zalgiris en Lituania, gracias al 3-0 conseguido en el partido de ida.

El camino del conjunto de Estambul comenzó en la segunda ronda de clasificación, instancia en la que se enfrentó al danés FC Midtjylland. El Besiktas arrancó su recorrido europeo el 23 de julio, cuando recibió al Midtjylland en Estambul. Un gol de Orkun Kökçü le permitió imponerse 1-0 y viajar a Dinamarca con una ventaja mínima.

En el partido de vuelta, disputado el 30 de julio en el MCH Arena, los turcos volvieron a demostrar su superioridad y se impusieron 2-0. Milot Rashica abrió el marcador en el minuto 70, mientras que Kökçü convirtió de penalti seis minutos después. El triunfo significó un contundente 3-0 en el marcador global y el pase a la tercera ronda.

En la tercera ronda, el rival fue el Hradec Králové de República Checa. Besiktas volvió a apostar por la solidez defensiva y consiguió una importante victoria 1-0 como visitante el 6 de agosto, con un gol de Semih Kiliçsoy en la segunda mitad.

La vuelta, el 13 de agosto en Estambul, terminó nuevamente con victoria turca por 1-0. Václav Cerný marcó el único tanto del encuentro en el minuto 40, suficiente para sentenciar la eliminatoria con un 2-0 global.

El último obstáculo antes de alcanzar la fase de liga fue el Kauno Zalgiris de Lituania. El Besiktas dio un paso enorme hacia la clasificación en la ida, disputada el 20 de agosto, al imponerse por un contundente 3-0 en Estambul.

Con una ventaja de tres goles, el equipo dirigido por Vincenzo Italiano afrontó la vuelta el 27 de agosto con margen suficiente. Kauno Zalgiris ganó 1-0 gracias al gol de Renan Oliveira al minuto 64, pero el Besiktas resistió durante los minutos finales y aseguró su presencia en la fase de liga con un 3-1 global.

Rivales del Besiktas en la Europa League