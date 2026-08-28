Fidel Escobar pide irse del Deportivo Saprissa

"Fidel Escobar está entrenando con nosotros normalmente...yo lo que creo es que Fidel tiene un deseo y así lo ha expresado de salir en esta ventana, él y su representante han anunciado eso. Ahora eso se ha juntado con el hecho de que él vino del Mundial, empezó a entrenar y tuvo una serie de contracturas musculares, recordemos que él ha venido con recuperaciones algo larga por su lesión de la espalda", expresó el directivo del club "morado".

El deseo de Fidel Escobar

Lonis añadió que Escobar espera mejorar su situación económica: "A veces cuando se regresa, generalmente empieza a molestar otras cosas, pero yo creo que la razón principal, primero es que él físicamente no está al 100%, digamos así como nosotros esperamos, la exigencia actual y segundo, que hay que admitirlo, es que Fidel tiene un deseo de salir para mejorar su situación profesional sobre todo en la parte financiera y nosotros respetamos eso, pero él no está básicamente por una cuestión médica, pero transparentemente él mantiene todavía la fe de que pueda salir en esta ventana".