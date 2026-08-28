Fidel Escobar pide irse del Deportivo Saprissa

El defensor panameño Fidel Escobar ha pedido salir del Deportivo Saprissa, así lo expresó Erick Lonis al comunicador Anthony Porras.
El deseo de Fidel Escobar
Lonis añadió que Escobar espera mejorar su situación económica: "A veces cuando se regresa, generalmente empieza a molestar otras cosas, pero yo creo que la razón principal, primero es que él físicamente no está al 100%, digamos así como nosotros esperamos, la exigencia actual y segundo, que hay que admitirlo, es que Fidel tiene un deseo de salir para mejorar su situación profesional sobre todo en la parte financiera y nosotros respetamos eso, pero él no está básicamente por una cuestión médica, pero transparentemente él mantiene todavía la fe de que pueda salir en esta ventana".