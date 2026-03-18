FÚTBOL Fútbol Internacional -  18 de marzo de 2026 - 18:45

Lionel Messi anota su gol número 900 en su carrera y lo hizo con Inter Miami

Lionel Messi sumó una anotación importante con Inter Miami en el duelo contra Nashville en la Concachampions.

Lionel Messi anota su gol número 900 en su carrera y lo hizo con Inter Miami

Lionel Messi anota su gol número 900 en su carrera y lo hizo con Inter Miami

El argentino Lionel Messi anotó este miércoles el gol número 900 de su carrera profesional, al inaugurar el marcador en el partido de vuelta de octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf entre Inter Miami y Nashville.

Lionel Messi consigue su gol 900

El delantero argentino, que no había viajado a Charlotte el fin de semana para descansar de cara al desenlace de la eliminatoria, adelantó al Inter Miami en el minuto siete tras recibir en el área un pase desde la izquierda del lateral español Sergio Reguilón, y encontrar un hueco entre las piernas del defensor para que su remate alcanzara la red.

Messi, de 38 años, ha marcado 672 goles con el Barcelona (2004-2021), 32 con el Paris Saint-Germain (2021-2023), 81 con el Inter Miami (2023-actualidad) y 115 con la selección argentina, con la que debutó en 2005.

El Inter Miami vence por 1-0 al Nashville en la vuelta de octavos de final del torneo continental, después de haber empatado a 0 en la ida.

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