Lionel Messi explica cómo Rodrigo De Paul le ayudó a integrarse

“Ver la foto del obelisco desde arriba con la cantidad de gente que había era una foto histórica”, rememoró Lionel Messi sobre los impactantes festejos que se llevaron a cabo en el epicentro del país tras vencer a Francia en la final del Mundial de Qatar 2022. “Pase lo que pase en el camino siempre hay que intentarlo, ojalá sea un poco ese el mensaje más que el recuerdo para la nueva generación, esa que tanto me sigue”, agregó Lionel Messi

Mundial en el Oriente

Lionel Messi recordó lo vivido en el Mundial de Qatar 2022: “Lo disfruté mucho, como no me había pasado antes. Sabía que podía ser el último mundial. Siendo sinceros, si no era campeón del mundo no estaría más en la Selección. Hoy siendo campeón del mundo no puedo dejar la selección, y tengo que disfrutar de todo esto. Era como que lo disfrutaba y tenía una tranquilidad y confianza enorme en el grupo”.

Presión con la Selección de Argentina

“Llorar no, pero sufro muchísimo. Tuve momentos durísimos. Siempre tenía el deseo de conseguir algo con la selección. Tenía en mi cabeza que lo iba a lograr. Y que si no era así, lo tenía que internar. No podía ser que había ganado todo a nivel clubes y que si no lo hacía con la selección me faltaba algo”, esbozó la Pulga sobre los sinsabores que le dejaron las derrotas contra Alemania en Brasil 2014 y las dos Copas América versus Chile.

FUENTE: Infobae