Rodri peligra su paricipación al Mundial 2026 a falta de 50 días

A menos de 50 días para La Copa Mundial 2026 el mediocentro español del Manchester City , Rodri Hernández inquietó al staff de Josep Guardiola, mientras se disputaban el partido frente al Arsenal por la Premier League este domingo 19 de abril al solicitar la sustitución por una presunta molestia en la entre pierna.

Exigido todo el encuentro el ganador del Balón de Oro, sirvió a su equipo en el mediocentro con notable presencia en el terreno de juego, donde fue clave en el segundo gol, ya que, su presencia en el área fue suficiente para incomodar a la defensa rival dando paso al Noruego Erling Halland para anotar el 2-1.

Rodri quien habría partido como titular ante un siempre difícil Arsenal habría transcurrido el partido con normalidad no hasta el minuto 88' de partido cuando hizo gestos de cambio de jugador al banquillo que dirige Pep Guardiola, este obligado a forzar el cambio, lo sustituyó por su compatriota Nico González.

¿PROCUPA LA AUSENCIA DE RODRI EN LA COPA MUNDIAL 2026?

“No sé cuanto tiempo va a esta fuera” notificó su entrenador Josep Guardiola en conferencia de prensa posterior al partido frente al Arsenal, también compartió que será sometido a pruebas para diagnosticar la lesión.

Por otra parte, la Real Federación Española de Futbol (RFEF) confirmaba que la intervención de 'Rodri' no era importante, recordar que el mediocentro también es clave fundamental en la plantilla de la Selección Española por lo que, preocupa a la gestión del cuerpo técnico de cara al mundial.

El jugador del 'City' quien habría sufrido una lesión de ligamento cruzado a finales de septiembre del 2024 no pisó una cancha hasta mediados del 2025, donde posteriormente tuvo que ser intervenido nuevamente por diferentes molestias. Finalmente, a inicio del 2026 retornó con el equipo siendo clave esta fase de la temporada, sin embargo, una nueva molestia deja en duda su estado físico para el Mundial próximo.