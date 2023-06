Lionel Messi: "No me falta nada por conseguir, lo gané todo"

“Vine a París porque me gustaba el club, porque tenía amigos y mucha gente conocida dentro del vestuario, compañeros de selección o algunos que ya había tenido... Me parecía que, más allá de lo que era el club, iba a tener una adaptación más sencilla que en otros equipos a los que pudiera haber ido, por lo que fue un poco por eso por lo que decidí ir al club”.

Campeón del Mundo

“Había mucha gente, aparte de mis compañeros, que estaban muy contentos porque yo sea campeón del mundo. Muchos fanáticos querían que Argentina fuese campeón en parte por mí. Fue extraordinario que se viese de esa manera y gracias a Dios se dio. Soy y somos campeones del mundo y tenemos una estrella más en la historia de los mundiales. No me falta nada por conseguir, lo gané todo”.

Derrota ante Arabia Saudí

“Empezar el primer partido de esa manera fue una de las claves. Fue un golpe durísimo para nosotros. Desde ahí empezamos a jugar de otra manera porque sabíamos que cualquier error nos podía dejar afuera. Nos creíamos todos que iba a ser el partido más fácil del grupo y fue todo lo contrario. Hoy viéndolo con todo lo que pasó, fue un golpe en el momento indicado y nos vino bien”.

Pitos de la afición del PSG

“Creo que el recibimiento fue muy bonito al comienzo. Lo dije. Después, la gente empezó a tratarme diferente, una parte del público del PSG, el resto y la mayoría me seguía tratando como al inicio. Hubo un quiebre con la afición del PSG. No fue mi intención ni mucho menos generar ese quiebre. También pasó con Neymar o Mbappé anteriormente. Me quedo con toda la gente que sí me respetó como yo siempre respeté a todo el mundo desde que llegué y fue una anécdota”.

La última temporada en París

“Me sentía muy libre jugando. El parón del Mundial cambia mucho la temporada, no solo para mí sino para todos los jugadores y equipos. En general, como decía en el inicio me sentía bien”.

Récords individuales

“A estas alturas de mi carrera no me fijo en esa cosa (registros de goles), solo lo que pueda conseguir con la selección o a nivel de clubes. Tuve la suerte de ganarlo todo y eso es lo que realmente va a quedar al final de mi carrera”.

La Champions con el PSG

“Mi objetivo siempre es ganar todo y uno de ellos es la Champions. En dos años no lo pudimos hacer, fueron dos grandes decepciones pero hay que dar importancia a las ligas que se ganan más allá de que el club quiera la Champions”.