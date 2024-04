Lionel Messi queda fuera de la Concacaf Champions Cup a manos del Monterrey

El paraguayo Diego Gómez consiguió el descuento para el Inter Miami, al 86.

"Estoy contento, feliz por los chicos, por la victoria, lo merecía nuestra afición. Pasamos una serie dificilísima ante un gran rival", dijo el técnico argentino Fernando Ortiz, del Monterrey, en la conferencia posterior al partido.

"Fuimos eficaces en el momento en que teníamos que serlo. Lo importante es que se pasó de ronda, no hemos ganado nada, sólo hemos eliminado a un gran rival", remató el 'Tano' Ortiz.

Definidas las semifinales de la Concacaf Champions Cup

El martes, el Columbus Crew de Estados Unidos y el América de México se convirtieron en los primeros semifinalistas al eliminar a los Tigres mexicanos y al estadounidense New England Revolution, respectivamente.

En el estadio Universitario, después de empatar 1-1, para un 2-2 global, el Columbus Crew venció a los Tigres 4-3 en tanda de penales.

En el estadio Azteca, el América goleó 5-2 al New England Revolution y clasificó con un marcador global de 9-2.

Las semifinales se jugarán bajo los siguientes emparejamientos: Pachuca-América y Columbus Crew Monterrey.

Sobre el rival de Pachuca en semifinales, el uruguayo Guillermo Almada, director técnico de los 'Tuzos', apuntó: "A mí no me interesa si América es favorito o lo somos nosotros. Lo que me interesa es que hagamos una buena propuesta, que salgamos a ganar. No vamos a modificar nuestra manera de jugar, sea América, Herediano o Real Madrid".