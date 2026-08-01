Lionel Messi regresa con Inter Miami y Robert Lewandowski anota su primer gol en la MLS

El polaco Robert Lewandowski se estrenó en casa este sábado con un doblete en la victoria del Chicago Fire contra el Charlotte (2-1), en una jornada de la MLS en la que el español Brais Méndez amargó el regreso de Lionel Messi con el Inter Miami y en el que el francés Antoine Griezmann se quedó sin gol en la derrota 2-3 de Orlando contra los Red Bulls.

Un total de 32.183 espectadores acudieron al Soldier Field de Chicago para el debut en casa de Lewandowski, y el ex del Barcelona respondió con un gran doblete para liderar la remontada del Fire.

El español Pep Biel adelantó al Charlotte en el minuto 18, pero apenas pasaron 93 segundos antes de que Lewandowski empatara con un perfecto disparo raso de pierna derecha que fulminó al meta en el primer poste.

En la reanudación, el polaco completó su doblete personal al aprovechar una asistencia del finlandés Robin Lod para superar al portero con un gran remate cruzado dentro del área.

Brais Méndez estropea el regreso de Lionel Messi

Un gol del español Brais Méndez en el minuto 85 decidió el empate 2-2 del Columbus Crew en el campo del Inter Miami en el regreso de Leo Messi con las Garzas tras tomarse unos días de descanso después de la final del Mundial perdida contra España.

Messi fue suplente en el once del Inter Miami y saltó al campo en el minuto 53, cuando su equipo mandaba 2-1 en el luminoso gracias a un golazo del uruguayo Luis Suárez y a un tanto de Noah Allen.

Un gol en propia puerta de Casemiro dio al Crew el momentáneo 1-1 y en el minuto 85, el exjugador de la Real Sociedad Brais Méndez colgó un centro desde los 35 metros que acabó al fondo de las mallas sin que ningún jugador pudiera golpear de cabeza.

El nuevo fichaje del Crew entregó de esta forma un valioso punto a su equipo, que pelea por acercarse a la zona de 'playoffs' de la MLS. El Inter Miami es segundo, con 38 puntos en el Este.