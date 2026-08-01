Campeonato Sub-20 de Concacaf: Panamá golea a Honduras y avanza a cuartos de final

La selección de Panamá dirigida por Mike Stump logró avanzar a los cuartos de final del Campeonato Sub-20 de Concacaf como uno de los mejores terceros, luego de vencer 4-0 a Honduras en la jornada 3 de fase de grupos.

En un partido donde parecía que Honduras dominaba, al 34' un remate de cabeza de Josué Wood le dio a Panamá la ventaja en el partido y al minuto 42' fue Moisés Richards que aprovechó un rebote para enviarla al fondo.

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Panamá clasifica como mejor tercero

Al 45+3' apareció Gordón con un remate de pierna derecha donde el portero catracho no pudo hacer nada.

Carlos Rodríguez fue el autor del cuarto tanto del conjunto panameño en un rebote que dejó el portero y que remató de una para darle la clasificación a su equipo.

Canadá fue el 1 por diferencia de goles y Jamaica el segundo, Panamá se unió a los clasificados por sus puntos y mejor tercero.

Los canaleros se enfrentarán en la próxima ronda a México.