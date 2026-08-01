LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  1 de agosto de 2026 - 18:32

José Fajardo anota Hat Trick y Azarías Londoño asiste y golea con Universidad Católica

Los panameños José Fajardo y Azarías Londoño brillan con la Universidad Católica en Ecuador ante Técnico Universitario.

José Fajardo anota Hat Trick y Azarías Londoño asiste con Universidad Católica

José Fajardo anota Hat Trick y Azarías Londoño asiste con Universidad Católica

U CATOLICA DE ECUADOR EN X

Los panameños José Fajardo y Azarías Londoño fueron los protagonistas de la goleada de la Universidad Católica de Ecuador 5-0 ante Técnico Universitario en la jornada 23 de la primera división.

José Fajardo marca Hat Trick

La Pantera abrió el marcador al minuto 7' con un gol desde el punto penal y la ventaja aumentó cuando un remate de Azarías Londoño fue desviado por Rafael Chila y fue inevitable el segundo de la Católica al minuto 12'.

José Fajardo marcó su doblete al 34' y se fueron al descanso con esa ventaja 3-0.

Azarías Londoño encontró a su compatriota bien ubicado para un pase donde Fajardo la mandó al fondo al minuto 55'.

Sobre el final Londoño encontró su gol y firmó la goleada de su equipo.

El próximo partido de la Universidad Católica será el miércoles 5 de agosto en la Copa Ecuador ante Vinotinto a las 3:00 pm.

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