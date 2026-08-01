José Fajardo anota Hat Trick y Azarías Londoño asiste y golea con Universidad Católica

Los panameños José Fajardo y Azarías Londoño fueron los protagonistas de la goleada de la Universidad Católica de Ecuador 5-0 ante Técnico Universitario en la jornada 23 de la primera división.

La Pantera abrió el marcador al minuto 7' con un gol desde el punto penal y la ventaja aumentó cuando un remate de Azarías Londoño fue desviado por Rafael Chila y fue inevitable el segundo de la Católica al minuto 12'.

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José Fajardo marcó su doblete al 34' y se fueron al descanso con esa ventaja 3-0.

Azarías Londoño encontró a su compatriota bien ubicado para un pase donde Fajardo la mandó al fondo al minuto 55'.

Sobre el final Londoño encontró su gol y firmó la goleada de su equipo.

El próximo partido de la Universidad Católica será el miércoles 5 de agosto en la Copa Ecuador ante Vinotinto a las 3:00 pm.