José Fajardo anota Hat Trick y Azarías Londoño asiste y golea con Universidad Católica

Los panameños José Fajardo y Azarías Londoño fueron los protagonistas de la goleada de la Universidad Católica de Ecuador 5-0 ante Técnico Universitario en la jornada 23 de la primera división.
José Fajardo marcó su doblete al 34' y se fueron al descanso con esa ventaja 3-0.
Azarías Londoño encontró a su compatriota bien ubicado para un pase donde Fajardo la mandó al fondo al minuto 55'.
Sobre el final Londoño encontró su gol y firmó la goleada de su equipo.
El próximo partido de la Universidad Católica será el miércoles 5 de agosto en la Copa Ecuador ante Vinotinto a las 3:00 pm.