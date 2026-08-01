Panamá vs Cuba: Fecha, hora y dónde seguir en el fútbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Panamá vs Cuba: Fecha, hora y dónde seguir en el fútbol de los Juegos Centroamericanos

La selección de Panamá U21 jugará el próximo lunes ante Cuba para cerrar la fase de grupos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, donde busca su clasificación a las semifinales.

El conjunto de César Aguilar llegará a esta fecha con 4 puntos, producto de una victoria ante Costa Rica y de un empate contra Colombia.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse