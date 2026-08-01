Panamá vs Cuba: Fecha, hora y dónde seguir en el fútbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

La selección de Panamá U21 jugará el próximo lunes ante Cuba para cerrar la fase de grupos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, donde busca su clasificación a las semifinales.
Panamá llega de una goleada ante Costa Rica del pasado sábado con los goles de Ángel Díaz, Rubén Collymore y de Carlos Sinisterra.
Fecha, hora y dónde ver Panamá vs Cuba en sub 21 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
- Fecha: Lunes, 3 de agosto de 2026
- Hora: 6:00 pm
- Lugar: Estadio Cibao
- Dónde seguir: Redes sociales de Deportes RPC, RPCTV.com y en el YouTube del Torneo.