MAREA ROJA Marea Roja -  1 de agosto de 2026 - 17:09

Panamá vs Cuba: Fecha, hora y dónde seguir en el fútbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Panamá cerrará la fase de grupos del fútbol U21 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 cuando enfrente a Cuba.

Panamá vs Cuba: Fecha

Panamá vs Cuba: Fecha, hora y dónde seguir en el fútbol de los Juegos Centroamericanos 

La selección de Panamá U21 jugará el próximo lunes ante Cuba para cerrar la fase de grupos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, donde busca su clasificación a las semifinales.

El conjunto de César Aguilar llegará a esta fecha con 4 puntos, producto de una victoria ante Costa Rica y de un empate contra Colombia.

Panamá llega de una goleada ante Costa Rica del pasado sábado con los goles de Ángel Díaz, Rubén Collymore y de Carlos Sinisterra.

Fecha, hora y dónde ver Panamá vs Cuba en sub 21 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

  • Fecha: Lunes, 3 de agosto de 2026
  • Hora: 6:00 pm
  • Lugar: Estadio Cibao
  • Dónde seguir: Redes sociales de Deportes RPC, RPCTV.com y en el YouTube del Torneo.
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