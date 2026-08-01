Colombia vs Panamá: Fecha, hora y dónde seguir en Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 FOTO: COP

La novena de Panamá enfrentará a Colombia en la tercera y última fecha del grupo B en el béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que se juegan en San Domingo.

Los dirigidos por Alberto Macré lideran su grupo con récord de 2-0, luego de vencer a México en la primera jornada y de superar a Nicaragua por la mínima (1-0) en la segunda.

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