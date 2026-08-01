Colombia vs Panamá: Fecha, hora y dónde seguir en Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La novena de Panamá enfrentará a Colombia en la tercera y última fecha del grupo B en el béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que se juegan en San Domingo.
Por su parte, los colombianos tienen marca de 1-1 y vienen de vencer a México por pizarra de 12-3.
COLOMBIA VS PANAMÁ: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR EN LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2026
- Fecha: Domingo, 2 de agosto de 2026
- Hora: 9:00 a.m.
- Lugar: Estadio Quisqueya Juan Marichal
- Dónde seguir: Sigue todos los detalles en las redes sociales de RPC Deportes y el LBP en rpctv.com