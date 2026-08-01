BEISBOL Béisbol -  1 de agosto de 2026 - 15:31

Colombia vs Panamá: Fecha, hora y dónde seguir en Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Repasa todos los detalles del duelo que tendrá Panamá ante Colombia en el béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Colombia vs Panamá: Fecha

Colombia vs Panamá: Fecha, hora y dónde seguir en Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

FOTO: COP

Por su parte, los colombianos tienen marca de 1-1 y vienen de vencer a México por pizarra de 12-3.

COLOMBIA VS PANAMÁ: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR EN LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2026

  • Fecha: Domingo, 2 de agosto de 2026
  • Hora: 9:00 a.m.
  • Lugar: Estadio Quisqueya Juan Marichal
  • Dónde seguir: Sigue todos los detalles en las redes sociales de RPC Deportes y el LBP en rpctv.com
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