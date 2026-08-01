Mijahir Jiménez anota su primer gol en la MLS con el New York Red Bulls

El delantero panameño Mijahir Jiménez anotó su primer gol en la MLS en su primera titularidad con el New York Red Bulls y fue en el 1-0 parcial ante el Orlando City de Antoine Griezmann y minutos después marcó el segundo.
El primer gol llegó al minuto 23 de partido, en una jugada que nació por derecha en un pase de su compañero Gustav Berggren.
Mijahir Jiménez con doblete
Jiménez lo siguió buscando y al minuto 60' marcó su segundo tanto, el tercero para su equipo ante su rival y fue en una jugada por derecha donde su compañero Cade Cowel la luchó para darle el pase y sacó un remate por arriba del arquero.