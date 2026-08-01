Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Panamá dejó tendido en el terreno a Nicaragua

La novena de Panamá dejó tendido en el terreno a Nicaragua, tras llevarse la victoria por pizarra de 1-0 en la segunda fecha del grupo B en el béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 .

El tercera base Joshwan Wright conectó el imparable de la victoria en la baja del séptimo episodio, llevando al plato a Jael Escobar, quien entró a correr por Erasmo Caballero.

¡Brillante labor monticular! El ex Grandes Ligas Darío Agrazal Jr lanzó los 7.0 episodios en la victoria de Panamá sobre Nicaragua en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. El coclesano solo permitió 3 imparables y recetó 2 ponches. #BeisRPC … pic.twitter.com/lD3Tjt72qk

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El ex Grandes Ligas Darío Agrazal Jr se acreditó la victoria luego de lanzar la ruta completa y permitiendo solamente tres hits con 2 ponches.

¿Cuándo vuelve a jugar Panamá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

Los canaleros con récord de 2-0, volverán a jugar el domingo 2 de agosto ante Colombia en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, desde las 9:00 a.m. en el cierre del grupo B.