Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Panamá dejó tendido en el terreno a Nicaragua

La novena de Panamá dejó tendido en el terreno a Nicaragua, tras llevarse la victoria por pizarra de 1-0 en la segunda fecha del grupo B en el béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.
El ex Grandes Ligas Darío Agrazal Jr se acreditó la victoria luego de lanzar la ruta completa y permitiendo solamente tres hits con 2 ponches.
¿Cuándo vuelve a jugar Panamá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?
Los canaleros con récord de 2-0, volverán a jugar el domingo 2 de agosto ante Colombia en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, desde las 9:00 a.m. en el cierre del grupo B.