BEISBOL Béisbol -  1 de agosto de 2026 - 14:56

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Panamá dejó tendido en el terreno a Nicaragua

Panamá logró su segunda victoria en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, tras vencer a Nicaragua en un cerrado duelo.

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Panamá dejó tendido en el terreno a Nicaragua

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Panamá dejó tendido en el terreno a Nicaragua

FOTO: COP

La novena de Panamá dejó tendido en el terreno a Nicaragua, tras llevarse la victoria por pizarra de 1-0 en la segunda fecha del grupo B en el béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

El tercera base Joshwan Wright conectó el imparable de la victoria en la baja del séptimo episodio, llevando al plato a Jael Escobar, quien entró a correr por Erasmo Caballero.

El ex Grandes Ligas Darío Agrazal Jr se acreditó la victoria luego de lanzar la ruta completa y permitiendo solamente tres hits con 2 ponches.

¿Cuándo vuelve a jugar Panamá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

Los canaleros con récord de 2-0, volverán a jugar el domingo 2 de agosto ante Colombia en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, desde las 9:00 a.m. en el cierre del grupo B.

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