Lionel Messi rompe en llanto en su despedida

"He dado todo por el club y la camiseta, desde el primer día hasta el último, me voy más que conforme. Nunca imaginé mi despedida porque no la imaginaba, pero nunca pensé que fuera así, me hubiera gustado escuchar una última ovación”, fueron las primeras palabras del astro argentino.

Entre lágrimas, Lionel Messi asegura que intentó dar todo por el Barcelona y que vivió cosas buenas y malas.

“Crecí con los valores de este club. Siempre intenté manejarme con humildad, respeto. Así lo hice con todo el mundo de esta casa. Espero que eso sea lo que queda de mí. Pasé muchísimas cosas hermosas y también malas. Todo eso me hizo crecer. Seguir mejorando. Di todo", agregó.

Con respecto, a la despedida que seguramente muchos se preguntan y no sé podrá realizar por la pandemia del COVI-19, Leo Messi agregó que le hubiese gustado despedirse con su público.

“Agradecer el cariño de la gente, no pensaba despedirme así, me hubiese gustado estar en el campo escuchando una última ovación por parte de ellos. Este años los extrañe mucho”.

“No se si se hizo todo lo posible. Yo tengo claro que yo hice todo lo posible para quedarme. Quería quedarme. Y no se pudo”.

Además, comentó que desea volver en un futuro y seguir siendo parte del Barcelona.

“Hoy me toca despedirme. Ojalá algún día pueda volver a ser parte de este club", añadió.

“Siento tristeza porque me tengo que ir de este club al que amo. Nunca mentí, siempre dije la verdad. El año pasado quería irme. Este año no. Es el momento más difícil de mi carrera”.

¿Qué pasará con el Barcelona a partir de ahora?

“El Barcelona es uno de los equipos más grandes del mundo. Los jugadores pasan. El club siempre es más importante que cualquiera. La gente se va a acostumbrar. Al principio va a ser raro, pero vinieron muy buenos jugadores. Al final todo se acomoda", así respondió Leo Messi.

Sobre la foto con los del PSG:

"La foto con los del PSG fue casualidad, una boludez, yo iba a juntarme con Di María y Paredes y luego nos juntamos con Neymar, que también soy amigo. Ellos me decían "vení, vení" en tono de broma, fue solo una foto"

Entre una de las aclaraciones que hizo Lionel Messi en la despedida fue los rumores sobre su sueldo:

“Había bajado un 50% mi ficha. Habíamos cerrado el contrato y después no se me pidió más nada. Fue lo que pasó. Hicimos todo lo posible y no se pudo. Hay muchas cosas que se dice que no son verdades. Así fue todo".