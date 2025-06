Lionel Scaloni confirma a Lionel Messi titular para enfrentar a Colombia

Lionel Messi será titular vs Colombia

El capitán argentino, de 37 años, ingresó como suplente en la fecha pasada, en la victoria 1-0 ante Chile el jueves en Santiago.

El triunfo aseguró que los campeones del mundo, ya clasificados para el Mundial de 2026, cierren el clasificatorio sudamericano como líderes.

"El equipo está hoy en un momento en el que puede jugar de la misma manera con o sin Leo (Messi), antes eso era más complejo, había que cambiar más jugadores. Hoy esa necesidad no la tenemos, el equipo funciona igual, y está bueno", afirmó el DT.

"No me pongo a pensar si somos o no los mejores del mundo. Es un debate que no tiene sentido. Sí creo que somos un equipo competitivo y podemos jugar de igual a igual contra cualquiera, somos una selección que puede competir más allá del rival", agregó.