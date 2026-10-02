Lisboa apoya a Cristiano Ronaldo con pancartas de "siempre nuestro capitán"

"Serás siempre nuestro capitán" es el mensaje de varias pancartas que aparecieron este viernes en diversos puntos de la zona metropolitana de Lisboa, uno de ellos en el Estádio da Luz del Benfica, y en las que se critica duramente al DT de la Selección de Portugal Jorge Jesús tras la polémica desatada por la salida del astro del fútbol Cristiano Ronaldo .

"Gracias Cristiano Ronaldo por todo lo que hiciste por Portugal, serás siempre nuestro capitán", se puede ver en las pancartas junto a una foto del propio delantero delante de una bandera de Portugal.

Al otro lado se puede ver al seleccionador cabizbajo y con el mensaje: "Jorge Jesús no estuvo a la altura. Falta de sensibilidad en la gestión del activo CR7. Tratar de forma errónea a un capitán. Ego inflado".

Además de en el Estádio da Luz, una pancarta ha sido colocada en el consejo de Oeiras, frente a las instalaciones de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), aunque según la prensa portuguesa fue retirada poco después.

Portugal se impuso ayer, jueves, ante Dinamarca por 2-4 en el tercer encuentro de la Liga de Naciones, primero tras la crisis desatada por la salida de Ronaldo, que abandonó esta semana la concentración de la selección provocando un huracán de reacciones y opiniones.

Por el momento, ninguna de las partes ha dado más detalles sobre la salida de la estrella, y Ronaldo dijo que cuando sea el momento dirá "la verdad a todos los portugueses" sobre las razones que han motivado su salida.

FUENTE: EFE