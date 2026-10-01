Panamá Femenina y sus elegidas para enfrentar amistosos fecha FIFA ante Nueva Zelanda

La Selección de Panamá Femenina se prepara para afrontar sus últimos partidos de preparación antes de retomar su camino en la eliminatoria mundialista con el Concacaf W Championship, cuando el 28 de noviembre se mida ante Canadá buscando la clasificación a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.
Dentro de la convocatoria se encuentran 11 jugadoras de la Liga de Fútbol Femenino de Panamá (LFF) y 12 legionarias, destacando la presencia de seis profesionales en el fútbol europeo.
Además, de las elegidas por Toña Is para estos compromisos ante Nueva Zelanda, 15 jugaron la Copa Mundial 2023, lo que representa una base importante de jugadoras con esta experiencia en la Selección Nacional.
Panamá viene de ganar su grupo de manera invicta en la primera fase de la eliminatoria mundialista, además de jugar dos amistosos ante Jamaica en la Fecha FIFA de junio, también en condición de local en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.
Con los duelos ante Nueva Zelanda, la selección tendrá la oportunidad de seguir consolidando su idea de juego, fortalecer el grupo y llegar de la mejor manera a la recta decisiva de su calendario internacional.
CONVOCATORIA OFICIAL – PANAMÁ FEMENINA
PANAMÁ VS NUEVA ZELANDA
PORTERAS
Yenith Bailey / Inter Panama CF
Farissa Córdoba / Umecit FC
DEFENSAS
Katherine Castillo / CA San Lorenzo (ARG)
Hilary Jaén / Slavia Praga (CZE)
Wendy Natis / Kolbotn IL (NOR)
Carina Baltrip Reyes / Olympique de Marsella (FRA)
Yamileth Palacios / CD Origen
Rebeca Espinosa / CD Plaza Amador
Rosario Vargas / CD Origen
VOLANTES
Karla Riley / U. De Chile (CHI)
Aldrith Quintero / Kiryat Gat (ISR)
Noemi Potier / Nantes FC (FRA)
Carmen Montenegro / Inter Panama CF
Deysiré Salazar / CD Origen
Schiandra González / Umecit FC
DELANTERAS
Sherline King / Oklahoma St. (USA)
Ericka Araúz / Unifut (GUA)
Riley Tanner / Sydney FC (AUS)
Ana Quintero / U. South Florida (USA)
Katherin Parris / Racing Power (POR)
Emily Cedeño / CD Origen
Shayari Camarena / CD Plaza Amador
Analía Arosemena / Umecit FC
FUENTE: FEPAFUT