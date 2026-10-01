Panamá Femenina y sus elegidas para enfrentar amistosos fecha FIFA ante Nueva Zelanda

La Selección de Panamá Femenina se prepara para afrontar sus últimos partidos de preparación antes de retomar su camino en la eliminatoria mundialista con el Concacaf W Championship, cuando el 28 de noviembre se mida ante Canadá buscando la clasificación a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Estos últimos partidos de preparación serán ante Nueva Zelanda el viernes 10 y martes 13 de octubre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, por lo que la entrenadora María Antonia Toña Is ha convocado a 23 jugadoras para afrontar estos compromisos.

Dentro de la convocatoria se encuentran 11 jugadoras de la Liga de Fútbol Femenino de Panamá (LFF) y 12 legionarias, destacando la presencia de seis profesionales en el fútbol europeo.

Además, de las elegidas por Toña Is para estos compromisos ante Nueva Zelanda, 15 jugaron la Copa Mundial 2023, lo que representa una base importante de jugadoras con esta experiencia en la Selección Nacional.

Panamá viene de ganar su grupo de manera invicta en la primera fase de la eliminatoria mundialista, además de jugar dos amistosos ante Jamaica en la Fecha FIFA de junio, también en condición de local en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Con los duelos ante Nueva Zelanda, la selección tendrá la oportunidad de seguir consolidando su idea de juego, fortalecer el grupo y llegar de la mejor manera a la recta decisiva de su calendario internacional.

CONVOCATORIA OFICIAL – PANAMÁ FEMENINA

PANAMÁ VS NUEVA ZELANDA

PORTERAS

Yenith Bailey / Inter Panama CF

Farissa Córdoba / Umecit FC

DEFENSAS

Katherine Castillo / CA San Lorenzo (ARG)

Hilary Jaén / Slavia Praga (CZE)

Wendy Natis / Kolbotn IL (NOR)

Carina Baltrip Reyes / Olympique de Marsella (FRA)

Yamileth Palacios / CD Origen

Rebeca Espinosa / CD Plaza Amador

Rosario Vargas / CD Origen

VOLANTES

Karla Riley / U. De Chile (CHI)

Aldrith Quintero / Kiryat Gat (ISR)

Noemi Potier / Nantes FC (FRA)

Carmen Montenegro / Inter Panama CF

Deysiré Salazar / CD Origen

Schiandra González / Umecit FC

DELANTERAS

Sherline King / Oklahoma St. (USA)

Ericka Araúz / Unifut (GUA)

Riley Tanner / Sydney FC (AUS)

Ana Quintero / U. South Florida (USA)

Katherin Parris / Racing Power (POR)

Emily Cedeño / CD Origen

Shayari Camarena / CD Plaza Amador

Analía Arosemena / Umecit FC

FUENTE: FEPAFUT