Liverpool gana a Bournemouth en emotivo partido en Anfield

El Liverpool abre la Premier League con triunfo agónico ante Bournemouth en emotivo duelo en Anfield.

El Liverpool superó 4-2 al Bournemouth en compromiso por la jornada inicial de la Premier League, que estuvo llena de goles y de emociones en Anfield.

En este primer partido oficial de los "Reds" en casa desde el trágico fallecimiento de Diogo Jota y su hermano en julio, se guardó un minuto de silencio antes del saque inicial en su memoria.

Los locales arrancaron ganando el duelo con su nuevo goleador Hugo Ekititke, que apareció al 37' y celebró con dedicatoria especial a Diogo Jota.

Luego, en el segundo tiempo, al 49' Cody Gakpo aumentó la ventaja, también celebrando con mirad al cielo y haciendo un número 20 con sus dedos.

La visita reaccionaría después, empatando de manera emocionantes las acciones, con Antoine Semenyo anotando un doblete sobre los 64' y 76' minutos del partido.

Final emotivo en Anfield para los primeros puntos del Liverpool

Cuando el choque parecía conducirse a un reparto de puntos, el italiano Federico Chiesa (88), con una volea desde la zona del punto de penal, y el atacante Mohamed Salah (90+4), en una eficaz acción individual, pusieron el 4-2 definitivo y dejaron los tres puntos en casa del campeón.

Tras la anotación y el pitazo final del partido, la estrella egipcia Mohamed Salah rompió en llanto ante su afición, recordando su compañero Diogo Jota, en un momento emotivo.

