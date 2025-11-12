Luis Fernando Tena: "Si Panamá no va a este Mundial sería un gran fracaso"

El entrenador de la selección de Guatemala Luis Fernando Tena comentó sobre el partido ante Panamá de las eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026 que será el jueves 13 de noviembre en el Trébol.

"Hemos entrenando unas variantes, porque sabemos que Panamá tiene muchas variantes y buen trabajo táctico también, sabemos que Panamá es el mejor equipo de Concacaf, por lo bien que se maneja con sus jugadores, hemos estado enfocados y trabajando, esperemos estar a las 10 pm celebrando con la afición, esperemos que se dé un gran partido y que el resultados nos favorezca y que bueno el empate también sirve, pero sabemos que Panamá está obligado a ganar y será un partido muy abierto".

Luis Fernando Tena señala que Panamá es el mejor país de Concacaf

"El apoyo de la gente será vital, esperemos que estén con nosotros de principio a fin, será un partido difícil, el apoyo es ese, que no haya violencia, que nos impulsen. Este partido es vital, al igual que el del martes".

El encargado del equipo chapín destacó el trabajo de Panamá pese a los bajas que podrían tener según los rumores en Panamá.

"Hemos leído todo eso y no cambia nada, sabemos que Panamá tiene buenos jugadores, y buen funcionamiento y lo van a seguir haciendo, no creo que importe muchos los nombres, porque su forma de jugar no va a cambiar y los respetamos mucho, sabemos manejar muy bien el balón, pero este partido es totalmente distinto, el resultado no se puede garantizar y menos jugando con Panamá".

Tena dijo que en caso que Panamá no clasifique al Mundial sería un fracaso.

"El empate no nos sirve ni a ellos, ni a nosotros, les pasó en Qatar y si les vuelve a pasar esto sería un fracaso para este país porque son futboleros".