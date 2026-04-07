Luis Mejía: Club Nacional anunció lesión del guardameta panameño

El informe médico del Club Nacional reveló de manera oficial la lesión que sufrió el guardameta panameño Luis Mejía en los amistosos de marzo con la selección de Panamá.

"El jugador Luis Mejía presenta un desgarro en el isquiotibial derecho", publicó el equipo uruguayo.

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"Manotas" se perderá en duelo de este miércoles 8 de abril ante Coquimbo Unido de Chile en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, por la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores.

¿Cuándo se lesionó Luis Mejía?

El portero de 35 años se retiró lesionado el 27 de marzo en el primer partido amistoso que disputó Panamá ante Sudáfrica, donde salió como titular.

Mejía abandonó el terreno de juego al minuto 41' y en su lugar ingresó Orlando Mosquera del Al Fayha de la Primera división de Arabia Saudita.