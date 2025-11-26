Luis Muñoz de ascendencia panameña hace historia en la UEFA Youth League

Luis Muñoz, de ascendencia panameña, hizo historia con el Arsenal en la UEFA Youth League (Champions League U19) al debutar con 13 años y 343 días ante el Bayern Múnich.

Dos goles de Max Dowman impulsaron al Arsenal a una victoria por 4-2 sobre el Bayern Múnich en la UEFA Youth League, permitiéndonos sumar nuestros primeros tres puntos de la campaña europea.

Yil Gashi abrió el marcador para el Bayern tras aprovechar un pase comprometido y colocar el balón en la escuadra, pero Dowman apareció rápidamente para empatar desde muy cerca. Antes del descanso, el conjunto alemán estuvo a punto de recuperar la ventaja con un penalti de David Daiber, pero Jack Porter lo detuvo con una gran intervención para mantener la igualdad.

En la segunda parte, los goles de Kyran Thompson y Ceadach O'Neill nos colocaron 3-1 arriba. Aunque Ljubo Puljic descontó sobre el final, Dowman sentenció en el tiempo añadido con una brillante acción individual que selló los tres puntos.

Muñoz ingresó al minuto 85, rompió el récord por 250 días.

Ingreso de Luis Muñoz