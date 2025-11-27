César Blackman renueva contrato con el Slovan Bratislava

El Slovan Bratislava del fútbol de Eslovaquia anunció de manera oficial que el lateral derecho panameño César Blackman ha firmado una renovación de contrato.

Blackman, de 27 años de edad se quedará en el club de la Capital de Eslovaquia hasta final de temporada 2027/2028, según escribió el club "blanco" en sus redes sociales.

"El contrato original vencería después de finalizar el año en curso. Uno de nuestros miembros importantes del plantel básico, que también avanzó al Mundial 2026 con su natal Panamá, seguirá vistiendo la camiseta blanca", compartió el Slovan Bratislava en redes sociales.

Un crucial César Blackman crucial en la clasificación al Mundial 2026

"Blacki" fue crucial en la doble fecha que cerró las eliminatorias Concacaf, siendo titular en los dos partidos y anotando el gol que daba inicio al sueño mundialista en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Con el club de la ciudad de Bratislava, el panameño disputó la fase clasificatoria de la UEFA Champions League, anotando un gol y luego convirtiéndose en el primer panameño en disputar la mejor competición a novel de clubes europeos.