UCL Champions League -  26 de noviembre de 2025 - 17:18

El Atlético de Madrid gana al Inter in extremis en Champions League

El Atlético de Madrid consiguió una importante victoria tras ganarle al Inter en la Champions League.

El Atlético de Madrid gana al Inter in extremis en Champions League

El Atlético de Madrid gana al Inter in extremis en Champions League

Un gol del uruguayo José María Giménez en el minuto 93 dio la victoria al Atlético de Madrid ante el Inter de Milán (2-1) en partido de la quinta jornada de la primera fase de la liga de campeones, disputado en el estadio Metropolitano.

Atlético de Madrid saca tres puntos

Un gol del argentino Julián Alvarez dio ventaja al Atlético en el minuto 11 y Zielinski empató a uno en el minuto 53, tras una pared con Bonny. En el minuto 93 Giménez remató de cabeza a la red un corner sacado por Griezmann. El Atlético suma 9 puntos y el Inter

En esta nota:
Seguir leyendo

Champions League: Arsenal derrota al Bayern Múnich en Londres

El PSV golea al Liverpool en la quinta jornada de la Champions League

¡TARDE DE GOLES! Real Madrid gana en su visita a Grecia en Champions League

Recomendadas

Últimas noticias