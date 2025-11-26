Un gol del uruguayo José María Giménez en el minuto 93 dio la victoria al Atlético de Madrid ante el Inter de Milán (2-1) en partido de la quinta jornada de la primera fase de la liga de campeones, disputado en el estadio Metropolitano.
UCL Champions League - 26 de noviembre de 2025 - 17:18
El Atlético de Madrid gana al Inter in extremis en Champions League
El Atlético de Madrid consiguió una importante victoria tras ganarle al Inter en la Champions League.
Atlético de Madrid saca tres puntos
Un gol del argentino Julián Alvarez dio ventaja al Atlético en el minuto 11 y Zielinski empató a uno en el minuto 53, tras una pared con Bonny. En el minuto 93 Giménez remató de cabeza a la red un corner sacado por Griezmann. El Atlético suma 9 puntos y el Inter
