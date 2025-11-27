Unión Coclé se coronó Súper Campeón de la Liga Prom

El club Unión Coclé se llevó los máximos honores en la Súper Final de la Liga Prom que se disputó en el "Coloso de Juan Díaz", el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Los coclesanos se llevaron el triunfo por marcador de 1-0, en un choque de campeones ante el Atlético Nacional, que vendió cara su derrota en el gran escenario del fútbol panameño.

Ida y vuelta en el Unión Coclé vs Atlético Nacional

Los equipos salieron a buscar el partido desde el pitazo inicial, con un Atlético Nacional que mantenía en su poder la pelota e intentaba generar peligro, pero los de la provincia de Coclé se cerraban bien en defensa y salían jugando rápido.

Unión Coclé apelaba a contras en la primera mitad, que iniciaban con Amrafel Gallardo y el experimentado Mario Carmona en el centro del campo, jugadas que terminaban con pelotas al atacante, el 9, Rogelio Rodríguez, que generaba peligro en el mano a mano.

En el segundo tiempo, los de la Conferencia Oeste tomaron el dominio del partido, pero siempre con respuestas del rival, que marcaba el camino con individualidades, pero si una claridad en el último cuarto de la cancha.

Después de una "batalla" futbolística, sobre el minuto 84' Kevin Mosquera apareció por banda derecha con velocidad para enviar el centro al área, en donde con fuerza llegó Juan Gerald, que ingresó en el segundo tiempo para anotar el único gol del partido y el definitivo para llevarse el trofeo de Súper Campeones.

Ahora, el equipo dirigido por el DT Juan Ramirez tienen la oportunidad de oro de ascender a la primera categoria del fútbol panameño, como un segundo equipo de la provincia de Coclé.