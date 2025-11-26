¡TARDE DE GOLES! Real Madrid gana en su visita a Grecia en Champions League

El Real Madrid ganó de visita al Olympiacos por marcador de 4-3, con un brillante Kylian Mbappé en la jornada de la fase liga de la UEFA Champions League.

La visita arrancó ganando, con anotación de Francisco Lima "Chiquinho" sobre el minuto 8' del partido, con una gran definición desde fuera del área.

Minutos después llegó la respuesta "merengue" con Kylian Mbappé anotando en dos ocasiones en tan solo 2 minutos, sobre el 22' y al 24' con un golpe de cabeza para darle la vuelta al marcador.

Luego para anotarse un hat-trick Mbappé apareció al 29' para aumentar la ventaja en el marcador.

Segundo tiempo de goles en el Olympiacos vs Real Madrid

En el segundo tiempo, Mehdi Taremi, que ingresó de cambio anotó al 52' para recortar distancias, con un golpe de cabeza, llegando al área sin ninguna marca.

La estrella del equipo "blanco", el francés Kylian Mbappé puso el cuarto gol, después de una buena jugada individual del extremo brasileño Vinícius Jr.

La visita no quería darse por vencido y al 81' Ayoub El Kaabi puso el tercero para su equipo, pero al final no les alcanzó, en un atractivo cierre de partido.

Con estos 3 puntos, el Real Madrid gana su primer partido en Grecia en su historia de la competición europea de clubes.