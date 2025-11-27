LALIGA Fútbol Internacional -  27 de noviembre de 2025 - 10:47

Girona vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde ver J14 LaLiga

El Girona y el Real Madrid se enfrentarán en el duelo de la jornada 14 de LaLiga, repasa todos los detalles.

Girona vs Real Madrid: Fecha

Girona vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde ver J14 LaLiga

El Girona recibirá este domingo al líder el Real Madrid por la jornada 14 de LaLiga en el Estadio Montilivi y tienen la urgencia de sacar puntos porque se encuentran en la posición 18 en la tabla.

Los merengues por su parte no vienen de un buen momento, empataron contra el Elche y el Barcelona les pisa los talones en el liderato por un punto, mientras que en Champions League se complicaron pero ganaron 4-3 al Olympiacos.

El equipo de Xabi Alonso no le ha ido bien en el zona defensiva, con las bajas de Rüdiger, Militao, Carvajal y Huijsen no han encontrado la fórmula para frenar a sus rivales.

El Girona viene de un empate 1-1 ante el Betis en la jornada 13.

Fecha, hora y dónde ver Girona vs Real Madrid en LaLiga

  • Fecha: Domingo, 30 de noviembre de 2025
  • Hora: 3:00 pm
  • Lugar: Estadio Montilivi
  • Dónde seguir: Sigue las redes sociales de Deportes RPC
En esta nota:
Seguir leyendo

Isco renueva con el Betis una temporada más

La UEFA multa al Atlético de Madrid por racismo y lanzamientos de objetos al Arsenal

Portugal se coronó campeón del Mundial Sub-17 Qatar 2025

Recomendadas

Últimas noticias