Girona vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde ver J14 LaLiga

El Girona recibirá este domingo al líder el Real Madrid por la jornada 14 de LaLiga en el Estadio Montilivi y tienen la urgencia de sacar puntos porque se encuentran en la posición 18 en la tabla.

Los merengues por su parte no vienen de un buen momento, empataron contra el Elche y el Barcelona les pisa los talones en el liderato por un punto, mientras que en Champions League se complicaron pero ganaron 4-3 al Olympiacos.

El equipo de Xabi Alonso no le ha ido bien en el zona defensiva, con las bajas de Rüdiger, Militao, Carvajal y Huijsen no han encontrado la fórmula para frenar a sus rivales.

El Girona viene de un empate 1-1 ante el Betis en la jornada 13.

Fecha, hora y dónde ver Girona vs Real Madrid en LaLiga