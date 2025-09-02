Manchester City confirmó el fichaje de Gianluigi Donnarumma y la salida de Ederson

El Manchester City confirmó este martes el fichaje del arquero italiano del PSG Gianluigi Donnarumma , poco después de anunciar la marcha del brasileño Ederson al Fenerbahçe turco.

Según varios medios, el club inglés ha pagado 35 millones de euros (casi 41 millones de dólares) al PSG por el portero que fue clave en la conquista de la última Liga de Campeones y habría ingresado algo menos de la mitad (14 millones de euros) por Ederson, que pone fin a una exitosa etapa en el City, al que llegó en 2017.

"Con una presencia alta, imponente y dominante de 1,96 m, Donnarumma llega al Etihad armado con una gran experiencia de nivel élite", dijo el club en un comunicado.

El inicio de Gianluigi Donnarumma

Estableció su carrera con los gigantes italianos AC Milan, donde, después de progresar en las filas juveniles y hacer su debut absoluto a los 16 años, llegó a hacer más de 250 apariciones en total, ayudando al Milan a levantar la Supercopa italiana de 2016.

Luego, en el verano de 2021, Donnarumma se mudó a Francia, para continuar con el desarrollo de su carrera y optó por unirse al Paris Saint-Germain, donde tuvo un impacto inmediato y sostenido.

A lo largo de cuatro temporadas en el Parque de los Príncipes, Donnarumma ayudó al PSG a conseguir cuarteto de títulos de la Ligue 1, dos Copas de Francia y un triplete de títulos del Trofeo de Campeones.

Su estancia en la capital francesa se coronó en mayo de este año, cuando ayudó al PSG a conseguir su primer título de la UEFA Champions League con el equipo de Luis Enrique venciendo al Inter por 5-0 de una manera enormemente impresionante.

FUENTE: AFP