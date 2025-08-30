Manchester United sufre para ganar con gol de Bruno Fernandes

En el minuto 90+7 y de penal, Bruno Fernandes dio una victoria tan agónica como necesaria al Manchester United , que se impuso 3-2 al Burnley este sábado en la 3ª jornada de la Premier League, donde el Tottenham se frenó al caer 1-0 en casa ante el Bournemouth.

Después de la humillación del miércoles con la eliminación en la segunda ronda de la Copa de la Liga inglesa ante el Grimsby Town, de la cuarta división, el entrenador Ruben Amorim parecía caminar ya sobre el alambre y las urgencias se habían instalado en pleno agosto en el histórico club.

El triunfo de este sábado da un respiro al equipo, justo antes del parón por los partidos de selecciones nacionales, con el primer triunfo de una temporada que ha empezado peor de lo esperado.

Noveno lugar para Manchester United

El Manchester United suma ahora 5 puntos y sube provisionalmente al 9º puesto de la tabla, aunque todavía su imagen sigue recordando a la de la catastrófica pasada temporada, donde el histórico club apenas fue decimosexto.

En Old Trafford, el United había arrancado la temporada con derrota ante el Arsenal y luego había firmado un empate ante el Fulham, por lo que ganar al Burnley se presentaba como una obligación y Bruno Fernandes resistió la presión para ser fiel a su costumbre y no fallar desde el punto de penal cuando su equipo más lo necesitaba (90+7).

Antes de esa liberación final, el United se había puesto por delante en el marcador, gracias a un tanto en contra de Josh Cullen (minuto 27) y otro del internacional camerunés Brian Mbeumo (57), pero el Burnley equilibró en ambas ocasiones, con tantos del sudafricano Lyle Foster (54) y Jaidon Anthony (65).

Mbeumo, recién llegado desde el Brentford, sumó así su primer gol liguero con sus nuevos colores y se resarció del penal fallado el miércoles en la Copa de la Liga.

FUENTE: AFP