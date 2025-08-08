Marc-André ter Stegen dispuesto a colaborar" con el FC Barcelona para resolver su situación

El arquero alemán Marc-André ter Stegen , expedientado el martes por el FC Barcelona , se mostró este viernes "plenamente dispuesto a colaborar" con el club culé para resolver su situación.

Invitado a marcharse tras dos temporadas marcadas por graves lesiones, el internacional germano de 33 años, operado recientemente de la espalda, rechaza que el Barça comunique su expediente médico a LaLiga para que la instancia evalúe su tiempo de indisponibilidad.

Ter Stegen, al que le fue retirada la capitanía del equipo el jueves, dos días después de que se le abriera un expediente disciplinario, reconoce en un texto publicado en su cuenta en Instagram que los últimos meses han sido "especialmente difíciles" para él, "tanto física como personalmente".

A pesar de esto, aseguró que su compromiso con el equipo "sigue siendo total" y confió en que, "a través del diálogo y la responsabilidad", se pueda "resolver esta situación de forma constructiva".

"Estoy plenamente dispuesto a colaborar con la dirección del Club para resolver este asunto", escribió.

El arquero sostiene que se operó con pleno conocimiento y aprobación por parte del Barcelona "con la intención de priorizar" su salud y carrera deportiva "a largo plazo".

El FC Barcelona quiere cumplir con el fair-play e inscribir los nuevos fichajes

Según la prensa catalana, el club azulgrana pretende utilizar la larga ausencia de Ter Stegen tras la operación para cumplir con el fair-play financiero de LaLiga y poder así inscribir a sus nuevos fichajes.

Pero el meta alemán explicó que todas las "incorporaciones y renovaciones de contrato del Club se llevaron a cabo antes" de su intervención quirúrgica.

Hasta que se resuelva el conflicto arquero-club, el brazalete de capitán lo portará el defensor uruguayo Ronald Araujo.

Ter Stegen, último jugador que permanece en el Barça de la Liga de Campeones ganada en 2015, tiene la competencia por un puesto bajo el arco del recién fichado Joan García y del veterano polaco Wojciech Szczesny.

FUENTE: AFP