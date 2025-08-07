El FC Barcelona anuncia decisión de retirarle la capitanía a Marc-André Ter Stegen

El FC Barcelona anunció el jueves haber retirado la capitanía a Marc-André Ter Stegen tras haberle abierto esta semana un expediente disciplinario, en mitad del conflicto entre club y jugador provocado tras la lesión del alemán.

" El FC Barcelona informa que, a raíz del expediente disciplinario abierto al jugador Marc-André ter Stegen, y mientras no se resuelva definitivamente este procedimiento, el Club, de forma consensuada con la Dirección Deportiva y el staff técnico, ha decidido retirarle temporalmente la capitanía del primer equipo de fútbol", anunció el conjunto blaugrana en un comunicado.

Sin capitanía en el FC Barcelona

Mientras dure esta situación, "las funciones de primer capitán serán asumidas por el hasta ahora segundo capitán, el jugador Ronald Araujo", añadió.

Invitado a marcharse tras dos temporadas marcadas por graves lesiones, el internacional germano de 33 años, operado recientemente de la espalda, rechaza que el Barça comunique su expediente médico a LaLiga para que la instancia evalúe su tiempo de indisponibilidad.

Según la prensa catalana, el club azulgrana pretende utilizar la larga ausencia de Ter Stegen tras la operación para cumplir con el fair-play financiero de LaLiga y poder así inscribir a sus nuevos fichajes.

Arqueros culés

Pero el rechazo del jugador, cuyo puesto se ve amenazado por la llegada del ex portero del RCD Espanyol Joan García y la renovación de veterano Wojciech Szczesny, hace imposible esta operación.

En dificultades financieras en los últimos años y a la espera de la reapertura del remodelado Camp Nou, su icónico estadio, el Barcelona, campeón de España la pasada temporada, considera que la posición de Ter Stegen podría causarle un perjuicio deportivo y económico.

Ter Stegen, último representante del equipo que ganó la última Liga de Campeones en 2015, entonces dirigido por Luis Enrique, se expone a duras sanciones, según el reglamento de LaLiga, pudiendo llegar incluso a la rescisión del contrato.

FUENTE: AFP