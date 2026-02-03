Marruecos recurrirá sanciones de la CAF por los incidentes en la final de Copa África

Marruecos anunció este martes que recurrirá las sanciones impuestas por la Confederación Africana de Fútbol (CAF) tras los graves incidentes registrados en la final de la Copa África de Naciones (CAN) disputada el 18 de enero en Rabat.

En un comunicado emitido en su cuenta en X, la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) señala que las decisiones adoptadas por el Comité Disciplinario de la CAF "no son proporcionales a la gravedad y seriedad" de los hechos ocurridos durante el encuentro.

El partido que enfrentó a las selecciones de Marruecos y Senegal, se saldó con victoria senegalesa por 1-0 en la prórroga gracias a un gol de Pape Gueye.

La FRMF denunció especialmente el abandono temporal del terreno de juego por parte de los jugadores y cuerpo técnico senegaleses en protesta por un penalti señalado a favor de Marruecos en los últimos minutos del tiempo reglamentario, que Brahim Díaz falló.

Asimismo, denunció la posterior invasión del campo por aficionados senegaleses, que "generó caos y disturbios".

Además, durante la final, recogepelotas y algunos jugadores marroquíes intentaron arrebatar la toalla al portero senegalés para evitar que pudiera secar sus guantes.

Marruecos recurrirá a sanciones en la Copa África

El pasado 29 de enero, la CAF decidió desestimar la petición de Marruecos de quitarle a Senegal el título de campeón de la CAN, pero sancionó a su seleccionador, Pape Thiaw, con cinco partidos de suspensión por incitar a sus jugadores a abandonar el campo.

Marruecos tampoco se libró de las sanciones. Su estrella, Achraf Hakimi, fue suspendido dos partidos, aunque uno de ellos quedó en suspenso durante un año, por "comportamiento antideportivo", y el delantero Ismael Sabari fue sancionado con tres encuentros por "conducta antideportiva".

Asimismo, la CAF sancionó a la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) con varias multas de un monto total de 615.000 dólares por "comportamiento inapropiado de sus aficionados", "conducta antideportiva de los jugadores y el cuerpo técnico" y por la falta disciplinaria del equipo nacional.

El pasado domingo, la FSF aseguró haber tomado nota de las sanciones impuestas por la CAF y anunció su decisión de no recurrirlas.

A la FRMF la impuso multas por un monto total de 315.000 dólares por "comportamiento inapropiado de los recogepelotas en el estadio", "comportamiento inapropiado de los jugadores de la selección y el cuerpo técnico al invadir la zona de la revisión del VAR" y "obstaculización del trabajo del árbitro", y por el uso de láseres por los aficionados durante el partido.