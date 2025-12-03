Martín Krug y el Levante superaron al Cieza en la Copa del Rey

El Levante UD con el zaguero panameño Martín Krug titular, superó 1-0 al Club Deportivo Cieza en la segunda ronda de la Copa del Rey, gracias a la anotación de Goduine Koyalipou en el Estadio La Arboleja.

El joven defensor de 19 años disputó su primer partido oficial con el equipo grande Azulgrana, aunque ya había estado en el banquillo de un duelo de primera división de España.

Krug jugó los 90' minutos y fue pieza fundamental en la clasificación a la siguiente ronda del certamen.

¿Cuándo vuelve a jugar Martín Krug?

En caso de estar nuevamente en la convocatoria del primer equipo y no con el Atlético Levante UD, el canalero estaría viendo acción el lunes 8 de diciembre ante el Osasuna (3:00 pm) en la jornada 15 de LaLiga 2025-2026.