Martín Krug y el Levante superaron al Cieza en la Copa del Rey

El Levante UD con el zaguero panameño Martín Krug titular, superó 1-0 al Club Deportivo Cieza en la segunda ronda de la Copa del Rey, gracias a la anotación de Goduine Koyalipou en el Estadio La Arboleja.
Krug jugó los 90' minutos y fue pieza fundamental en la clasificación a la siguiente ronda del certamen.
¿Cuándo vuelve a jugar Martín Krug?
En caso de estar nuevamente en la convocatoria del primer equipo y no con el Atlético Levante UD, el canalero estaría viendo acción el lunes 8 de diciembre ante el Osasuna (3:00 pm) en la jornada 15 de LaLiga 2025-2026.