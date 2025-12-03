COS Awards 2025: Conoce los ganadores de la ceremonia

Los COS Awards 2025, ceremonia deportiva que reconoce a los atletas panameños por su dedicación y disciplina cada año, se celebró por todo lo alto el martes 2 de diciembre en la Corporación MEDCOM.
Ganadores de los COS Awards 2025
- Nataly Delgado - Atleta combate
- Isabella Arcila - Atleta Uniliga
- Jean Carlos González - Deporte extremo
- Juan Zamorano - Trayectoria Deportiva
- Carl Simons - Atleta Olimpiadas Especiales
- Ana Vincensini - Mejor Jugadora de Flag
- Lucas Rodríguez - Atleta Intercolegial Liga Jr
- Emily Santos - Atleta Olímpico del Año
- Alejandra Ramos - Atleta Juvenil U18
- Iván Herrera - Mejor Jugador de Béisbol
- CO Leyenda - Rolando Blackman
- Kadir Barría - Atleta Revelación
- Adalberto Carrasquilla - Mejor Jugador de Fútbol
- Marta Cox - Mejor jugadora de Fútbol
- Gianna Woodruff - Atleta del año Femenino
- José Caballero - Atleta del año masculino
- CD Plaza Amador - Equipo del año
- Carolina González - Atleta Fanáticos