COS AWARDS Deportes -  3 de diciembre de 2025 - 15:43

COS Awards 2025: Conoce los ganadores de la ceremonia

Repasa a continuación todos los atletas y equipos ganadores de la ceremonia deportiva de los COS Awards 2025.

FOTO: TOMÁS CEDEÑO

Los COS Awards 2025, ceremonia deportiva que reconoce a los atletas panameños por su dedicación y disciplina cada año, se celebró por todo lo alto el martes 2 de diciembre en la Corporación MEDCOM.

Rolando Blackman recibió un reconocimiento especial por su grandiosa carrera en la NBA con los Dallas Mavericks.

Ganadores de los COS Awards 2025

  • Nataly Delgado - Atleta combate
  • Isabella Arcila - Atleta Uniliga
  • Jean Carlos González - Deporte extremo
  • Juan Zamorano - Trayectoria Deportiva
  • Carl Simons - Atleta Olimpiadas Especiales
  • Ana Vincensini - Mejor Jugadora de Flag
  • Lucas Rodríguez - Atleta Intercolegial Liga Jr
  • Emily Santos - Atleta Olímpico del Año
  • Alejandra Ramos - Atleta Juvenil U18
  • Iván Herrera - Mejor Jugador de Béisbol
  • CO Leyenda - Rolando Blackman
  • Kadir Barría - Atleta Revelación
  • Adalberto Carrasquilla - Mejor Jugador de Fútbol
  • Marta Cox - Mejor jugadora de Fútbol
  • Gianna Woodruff - Atleta del año Femenino
  • José Caballero - Atleta del año masculino
  • CD Plaza Amador - Equipo del año
  • Carolina González - Atleta Fanáticos
