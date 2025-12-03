FÚTBOL Fútbol Internacional -  3 de diciembre de 2025 - 09:16

¿Qué lesión tiene Dani Olmo y cuánto tiempo estará fuera?

Conoce a continuación sobre la lesión de Dani Olmo, jugador español del FC Barcelona, que sufrió golpe ante el Atleti.

El mediocampista del FC Barcelona Dani Olmo salió tocado del partido ante el Atlético de Madrid, después de anotar sobre el minuto 65' del partido de LaLiga en el Spotify Camp Nou.

Olmo no pudo continuar tras caer muy fuerte sobre su lado izquierdo del cuerpo, en un partido en donde los culés lo terminan remontando para el 3-1.

¿Qué lesión sufrió Dani Olmo?

El jugador de 27 años de edad terminó sufriendo una luxación en el hombro izquierdo, según anunció el club en sus redes sociales esta mañana.

También los culés dejaron claro que el tiempo de recuperación será de alrededor de un mes, aproximadamente.

La baja de Dani Olmo se suma a la del defensa uruguayo Ronald Araujo, por cuestiones de salud mental, y a las de los lesionados Pablo Páez Gavira 'Gavi, Marc-André ter Stegen y Fermín López.

En esta nota:
