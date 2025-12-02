Iván Herrera y la motivación de seguir dejando a Panamá en alto

El Grandes Ligas panameño Iván Herrera se mostró emotivo luego de recibir el premio al Mejor Jugador de Béisbol en la Gala de los COS Awards.
Iván Herrera y una gran motivación
"Estoy muy contento por este premio, le doy gracias a mi madre que me ha apoyado desde el día 1, no ha sido un deporte fácil, han habido muchas caídas, pero la disciplina que he tenido los últimos 9 años es lo que me motiva, saben la felicidad que me da el caminar por las calles y que un niño me diga, tu eres mi motivación", mencionó Iván Herrera.
"Para mi eso es lo que me da esa energía de seguir adelante y tratar de mejorar cada día, gracias a todos por venir, por apoyarme, esto es un logro que me ha tomado muchos años llegar y esperemos que no sea el primero"
"Esperemos seguir adelante y seguir sacando a Panamá en alto, que es una de las cosas que más yo he soñado", finalizó el pelotero de 25 años de edad.