LALIGA Fútbol Internacional -  3 de diciembre de 2025 - 16:21

Real Madrid vs Celta de Vigo: Fecha, hora y dónde seguir en LaLiga

El onceno del Real Madrid enfrentará al Celta de Vigo en la jornada 15 de LaLiga de España 2025-2026

Real Madrid vs Celta de Vigo: Fecha

Foto: REAL MADRID

El conjunto del Real Madrid buscará seguir el buen momento cuando enfrente al Celta de Vigo en la jornada 15 de LaLiga de España 2025-2026.

Los merengues vienen de ganar en San Mamés 3-0 al Athletic Club en un partido aplazado de la 19ª jornada del campeonato español.

Por su parte, los Celtistas cayeron 0-1 frente al Espanyol el pasado domingo 30 de noviembre y bajaron a la posición 12 con 16 unidades.

Los dirigidos por Xabi Alonso se mantienen en la segunda posición con 36 puntos, solamente por detrás del FC Barcelona (37).

REAL MADRID VS CELTA DE VIGO: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR LALIGA

  • Fecha: Domingo, 7 de diciembre de 2025
  • Hora: 3:00 p.m.
  • Lugar: Estadio Santiago Bernabéu
  • Dónde ver: Sigue todos los detalles en las redes sociales de RPC Deportes y rpctv.com

