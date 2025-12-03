Juegos Bolivarianos 2025: Panamá Futsal se colgó la medalla de plata

La selección de Panamá Futsal se colgó este miércoles la medalla de plata en los Juegos Bolivarianos 2025 de Lima - Ayacucho. El conjunto canalero cayó ante Paraguay en penales 5-3, después de igualar 2-2 en el tiempo regular.

En el cruce semifinal, los panameños eliminaron a Venezuela por marcador de 1-0 con gol de Abdiel Ortiz.

El futsal sigue dejando el nombre del país en alto después de ser subcampeón en los I Juegos Bolivarianos del Bicentenario 2024 y Campeón de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

Medallero de los Juegos Bolivarianos 2025

De momento, los panameños son octavos en el medallero general con un total de 28 medallas ( 6 de oro, 6 de plata y 16 de bronce).