MAREA ROJA Fútbol Internacional -  3 de diciembre de 2025 - 17:27

Juegos Bolivarianos 2025: Panamá Futsal se colgó la medalla de plata

Panamá Futsal no pudo contra Paraguay en una cerrada final de los Juegos Bolivarianos 2025 de Lima-Ayacucho.

Juegos Bolivarianos 2025: Panamá Futsal se colgó la medalla de plata

Juegos Bolivarianos 2025: Panamá Futsal se colgó la medalla de plata

FOTO: COP

La selección de Panamá Futsal se colgó este miércoles la medalla de plata en los Juegos Bolivarianos 2025 de Lima - Ayacucho. El conjunto canalero cayó ante Paraguay en penales 5-3, después de igualar 2-2 en el tiempo regular.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fepafut/status/1996339262460178939&partner=&hide_thread=false

En el cruce semifinal, los panameños eliminaron a Venezuela por marcador de 1-0 con gol de Abdiel Ortiz.

El futsal sigue dejando el nombre del país en alto después de ser subcampeón en los I Juegos Bolivarianos del Bicentenario 2024 y Campeón de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

Medallero de los Juegos Bolivarianos 2025

De momento, los panameños son octavos en el medallero general con un total de 28 medallas ( 6 de oro, 6 de plata y 16 de bronce).

En esta nota:
Seguir leyendo

Panamá consiguió 6 medallas en gimnasia de los Juegos Bolivarianos 2025

El Bayern Múnich avanzó a cuartos de final de la Copa de Alemania

Liverpool y Chelsea sufrieron en la jornada 14 de la Premier League

Recomendadas

Últimas noticias