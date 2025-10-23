COPA CENTROAMERICANA Fútbol Internacional -  23 de octubre de 2025 - 09:09

Martín Ruiz: "Esperamos el mismo Plaza Amador, van a tener de su lado a la afición"

Sobre el gol Martín Ruiz señaló: "Esa hambre de buscar siempre el gol, de buscar siempre la jugada y bueno Ramsés vio bien mi movimiento y pude anotar el gol".

Martín Ruiz fue el encargado de darle el triunfo al Sporting San Miguelito sobre el CD Plaza Amador en la ida del Play-inn de la Copa Centroamericana 2025, de cara a un lugar en la próxima Copa de Campeones Concacaf 2026.

"Creo que fue un partidazo entre los equipos, un buen equipo como Plaza Amador que es campeón de nuestra liga, gracias a Dios pudimos sacar la victoria, pero estamos mentalizados de que faltan noventa minutos, es un gran equipo, no da por perdido este repechaje, así que vamos a salir con la misma mentalidad en el siguiente partido contra ellos", dijo Ruiz.

"Esperamos el mismo Plaza Amador, hasta mejor, van a tener de su lado a la afición que siempre los apoya. Siempre tenerle el mayor respeto, hay que tener precaución con ellos, tienen buenos jugadores al igual que nosotros, pero bueno, gracias a Dios sacamos la victoria hoy y ahora a preparar el siguiente partido", comentó sobre el próximo partido.

