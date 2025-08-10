MLS: Heung-min Son debuta ante Chicago Fire

Los Ángeles FC empató 2-2 este sábado frente a Chicago Fire en SeatGeek Stadium (Chicago) por la MLS, en un partido donde el surcoreano Heung-min Son ingresó al minuto 61 y provocó el penal del empate angelino.

Son Heung-min, principal fichaje de LAFC en la presente temporada, recibió su permiso de trabajo el viernes por la tarde y viajó con el equipo con destino a Chicago iniciando el partido de esta noche desde el banco de suplentes.

Cuando el reloj marcaba 61 minutos de juego, Steve Cherundolo envió al terreno a 'Sonny' en lugar del venezolano David Martínez.

El colombiano Carlos Terán pasó de héroe a villano, anotando el primer gol del partido al minuto 11 y luego cometiendo falta penal precisamente sobre Son al minuto 80 que cambió por gol Denis Bouanga.

Debut para Heung-min Son

"Había contacto y fue penal, no tengo dudas", dijo Son. "Empatamos el partido pero creo que debimos ganarlo, me voy un poco decepcionado".

El exdelantero del Tottenham estuvo cerca de anotar el gol de la victoria al minuto 90+3 cuando recibió un balón dentro del área, pero su remate fue bloqueado por el defensor Jonathan Dean.

LAFC suma su cuarto partido consecutivo sin perder, incluidos los tres encuentros de la fase de grupos de la Leagues Cup.

En otro resultado, el ecuatoriano Leonardo Campana anotó en la victoria 2-0 de New England Revolution sobre DC United.

Campana, de 25 años, se elevó dentro del área y remató de cabeza para anotar su quinto gol de la temporada.

El español Carles Gil, quien había apuntado la asistencia en el primer gol del encuentro, aseguró la victoria ante el cuadro capitalino con un remate suave pero bien colocado al minuto 70.

Los Revs llegan a 28 unidades en la Conferencia Este y en el puesto 11 se mantienen fuera de puestos de clasificación a Playoffs.

FUENTE: AFP