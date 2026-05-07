Mundial 2026: Jugadores destacados de la Selección de Corea del Sur

La selección de Corea del Sur llegará al Mundial 2026 con una generación equilibrada entre experiencia y juventud. Bajo el mando de Hong Myung-bo, los asiáticos lograron clasificarse como líderes del Grupo B en la tercera ronda de las eliminatorias de la AFC y mantienen la ilusión de volver a competir entre las mejores selecciones del planeta.

Son Heung-min continúa siendo la gran figura de Corea del Sur. El atacante del Los Angeles FC afrontará probablemente su última Copa del Mundo y llegará como capitán, referente ofensivo y máximo símbolo del fútbol surcoreano moderno.

Su experiencia en la élite europea, especialmente durante su exitoso ciclo en el Tottenham Hotspur, le permite ser el futbolista más determinante del equipo. En las eliminatorias volvió a ser decisivo con goles y asistencias, además de liderar al grupo en momentos clave.

Lee Kang-in, la creatividad del mediocampo

Lee Kang-in se ha consolidado como el cerebro ofensivo de la selección. El jugador del Paris Saint-Germain destaca por su visión de juego, capacidad para romper líneas y precisión en el último pase.

A sus 25 años, es considerado uno de los talentos asiáticos más importantes del momento y muchos lo ven como el heredero natural de Son Heung-min como líder futbolístico del país. Su técnica y capacidad para jugar entre líneas serán fundamentales para Corea del Sur en 2026.

Kim Min-jae, el muro defensivo

En defensa sobresale Kim Min-jae, central del Bayern Munich y uno de los mejores defensores asiáticos de la actualidad.

Su fortaleza física, liderazgo y dominio aéreo convierten a Kim en una pieza indispensable para el sistema defensivo de Hong Myung-bo. Además de aportar seguridad en la zaga, también es importante en la salida de balón y en las jugadas de pelota parada.

Hwang Hee-chan, velocidad y desequilibrio

Otro nombre importante es Hwang Hee-chan, atacante del Wolverhampton Wanderers. Su explosividad y capacidad para jugar al espacio le dan una variante diferente al ataque surcoreano.

Cuando está en plenitud física, Hwang es uno de los delanteros más peligrosos de Asia gracias a su intensidad y agresividad en el uno contra uno.

El jugador revelación: Yang Min-hyuk

La gran promesa de Corea del Sur rumbo al Mundial 2026 es Yang Min-hyuk. El joven delantero llamó la atención tras su irrupción en el fútbol surcoreano y posteriormente fue fichado por el Tottenham Hotspur.

Con apenas 19 años, Yang destaca por su velocidad, desborde y capacidad para atacar los espacios. Muchos aficionados y analistas consideran que puede convertirse en una de las sorpresas asiáticas del torneo si logra consolidarse dentro de la rotación del equipo nacional.