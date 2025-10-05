EN VIVO
Mundial Sub-20
Mundial Sub-20: Así terminó la tabla de posiciones en la fase de grupos
Así culminó la tabla de posiciones de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, que se juega en Chile desde el 27 de septiembre.
Así finalizó la tabla de posiciones de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, que se juega en Chile, con la presencia de la Selección de Panamá Sub-20.
Tabla de posiciones - fase de grupos de la Copa Mundial Sub-20
Grupo A
Posición - Equipo - PJ - Puntos
- Japón 3-9
- Chile 3-3
- Egipto 3-3
- Nueva Zelanda 3-3
Grupo B
Posición - Equipo - PJ - Puntos
- Ucrania 3-7
- Paraguay 3-4
- República de Corea 3-4
- Panamá 3-1
Grupo C
Posición - Equipo - PJ - Puntos
- Marruecos 3-6
- México 3-5
- España 3-4
- Brasil 3-1
Grupo D
Posición - Equipo - PJ - Puntos
- Argentina 3-9
- Italia 3-4
- Australia 3-3
- Cuba 3-1
Grupo E
Posición - Equipo - PJ - Puntos
- Estados Unidos 3-6
- Sudáfrica 3-6
- Francia 3-6
- Nueva Caledonia 3-0
Grupo F
Posición - Equipo - PJ - Puntos
- Colombia 3-5
- Noruega 3-5
- Nigeria 3-4
- Arabia Saudita 3-1
En esta nota: