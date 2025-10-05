EN VIVO

Mundial Sub-20: Así terminó la tabla de posiciones en la fase de grupos

FOTO: FPF
Fútbol Internacional 

Así culminó la tabla de posiciones de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, que se juega en Chile desde el 27 de septiembre.

Así finalizó la tabla de posiciones de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, que se juega en Chile, con la presencia de la Selección de Panamá Sub-20.

Tabla de posiciones - fase de grupos de la Copa Mundial Sub-20

Grupo A

Posición - Equipo - PJ - Puntos

  1. Japón 3-9
  2. Chile 3-3
  3. Egipto 3-3
  4. Nueva Zelanda 3-3

Grupo B

Posición - Equipo - PJ - Puntos

  1. Ucrania 3-7
  2. Paraguay 3-4
  3. República de Corea 3-4
  4. Panamá 3-1

Grupo C

Posición - Equipo - PJ - Puntos

  1. Marruecos 3-6
  2. México 3-5
  3. España 3-4
  4. Brasil 3-1

Grupo D

Posición - Equipo - PJ - Puntos

  1. Argentina 3-9
  2. Italia 3-4
  3. Australia 3-3
  4. Cuba 3-1

Grupo E

Posición - Equipo - PJ - Puntos

  1. Estados Unidos 3-6
  2. Sudáfrica 3-6
  3. Francia 3-6
  4. Nueva Caledonia 3-0

Grupo F

Posición - Equipo - PJ - Puntos

  1. Colombia 3-5
  2. Noruega 3-5
  3. Nigeria 3-4
  4. Arabia Saudita 3-1
