Mundial 2026: Jugadores destacados de la Selección de Turquía

La nueva generación liderara a la selección de Turquía para esta Copa Mundial 2026 , jovenes que juegan al nivel más alto del fútbol y que ahora buscan llevar a su país a lo más alto.

Los turcos compartirán en el Grupo D junto a Estados Unidos, Paraguay y Australia, iniciando ante los australianos el 13 de junio en el en Vancouver.

Algunos de los destacados de Turquía para el Mundial 2026

Arda Güler: Con apenas 21 años de edad, el actual jugador del Real Madrid es una de las grandes figuras en el equipo, un mediocampista que apunta a lo más alto en la cita mundialista, después de mostrar su nivel con el equipo "merengue".

Kenan Yldz: Otro turco nacido en el año 2005, que con tan solo 21 años de edad disputará su primera Copa del Mundo, un atacante que puede jugar de extremo y que también luce como un "10" en la creación de juego. Actualmente juega en la Juventus de Turín de la Serie A, en donde porta el dorsal 10 precisamente.

Hakan Çalhanolu: El lado de la experiencia en el mediocampista del Inter de Milán y uno de los portadores de la cinta de capitán. Con 32 años de edad verá acción por primera vez en la cita mundialista, un jugador con un recorrido del más alto nivel y que sabe lo que es disputar grandes partidos.