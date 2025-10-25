Serie A Fútbol Internacional -  25 de octubre de 2025 - 13:29

Napoli vence al Inter de Milán y vuelve a lo más alto de la Serie A

El Napoli logró marcarle tres goles al Inter de Milán para llevarse la victoria en la jornada 8 de la Serie A.

Napoli vence al Inter de Milán y vuelve a lo más alto de la Serie A

Napoli vence al Inter de Milán y vuelve a lo más alto de la Serie A

Foto: sscnapoli_br

El Napoli recuperó el liderato en la Serie A gracias a su victoria (3-1) ante el Inter de Milán, que venía de siete victorias consecutivas entre todas las competiciones, este sábado en el choque más destacado de la 8ª fecha en Italia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1982146301677470133&partner=&hide_thread=false

Humillado 6 a 2 por el PSV Eindhoven en Liga de Campeones el martes y lleno de dudas tras dos derrotas en sus tres últimos partidos de liga, el Nápoles reaccionó con brío ante su público en el estadio Diego Maradona.

Los vigentes campeones de Italia recuperaron el mando de la Serie A con sus 18 puntos, uno más que el AC Milan (2º), que la víspera no pasó del empate en casa ante el Pisa.

El Inter, por su parte, cae al cuarto puesto con 15 unidades.

Los goles del Napoli vs Inter de Milán

Kevin de Bruyne, de penal (33'), lesionándose de paso en el muslo derecho, Scott McTominay, de un remate soberbio (54') y André-Frank Anguissa (66') culminando una jugada personal terminaron con los nerazzurri.

Los vigentes subcampeones de Italia y de Europa en 2025, que siguen privados de su delantero titular Marcus Thuram, lesionado, se pusieron 2-1 gracias al penal convertido por Hakan Calhanoglu (59').

Pero la suerte no estuvo del lado del Inter, que en el tramo final del primer tiempo estrelló dos balones en el palo. Además, los dirigidos por Cristian Chivu demostraron una inhabitual fragilidad defensiva.

FUENTE: AFP

En esta nota:
Seguir leyendo

Michael Amir Murillo fue titular en derrota del Olympique de Marsella frente al Lens

Manchester United logra su tercera victoria consecutiva en Premier League

Michael Amir Murillo en el XI inicial del Olympique Marsella vs Lens

Recomendadas

Últimas noticias