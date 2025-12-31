Rodrigo Merón habló sobre el refuerzo de Dereck Gómez para Coclé

A pocos días de arrancar el torneo nacional de Béisbol Juvenil 2026 Copa Caja de Ahorros, las cámaras de RPC Deportes se trasladaron hasta Aguadulce para conversar con el manager de los bicampeones, Coclé, Rodrigo Merón.
Rodrigo Merón habla de los refuerzos de Coclé
Merón que le ha dado a Coclé tantas alegrías e historia, habló de la importancia de tener al lanzador número 1 de Panamá, Dereck Gómez, quién será un refuerzo importante para la Leñita Roja.
"Dereck Gómez es el pitcher 1 del país, es mayor de edad pero la regla le permite estar como juvenil, tenemos a Ricardo Acosta, nuestro primer bate, Aníbal Sánchez que nos da fortaleza con su defensa en el jardín central, hay jugadores con garra, ansiosos, hablamos con ellos para que manejen eso, y llevarlo con calma".
La Leñita Roja abrió la invitación a todos los fanáticos para que puedan apoyar al equipo y llevarse ese tricampeonato anhelado.
"Esperamos un gran espectáculo, muchos fanáticos que vengan apoyar a Coclé, estamos al 100%, esperamos que todos acudan al Remón Cantera el 3 de enero".