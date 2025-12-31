Marlon Ávila, Sergio Ramírez y Héctor Hurtado jugarán con Sporting San Miguelito

El Club Atlético Independiente de La Chorrera (CAI) anunció en sus redes sociales que tres vikingos se van a préstamo con el Sporting San Miguelito para el próximo semestre, se trata de Marlon Ávila, Sergio Ramírez y Héctor Hurtado.
Marlon Ávila, Sergio Ramírez y Héctor Hurtado cambian de aires
Los tres jugadores vikingos han estado trabajando con el CAI durante varias temporadas y ahora toman un camino diferente por al menos los próximos 6 meses, donde ayudarán a los académicos y su compromiso internacional.